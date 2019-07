Bolsonaro tem 33% de aprovação e 33% de rejeição, aponta Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira, 8, pelo jornal Folha de S.Paulo mostra a avaliação dos primeiros seis meses de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Para 33% dos entrevistados, o presidente faz um governo ótimo ou bom; 31% consideram a gestão regular; e outros 33% avaliam o trabalho como ruim ou péssimo; 2% não souberam ou não responderam.

O levantamento traz pouca mudança em relação à pesquisa anterior do Datafolha, divulgada no começo de abril, e mantêm Bolsonaro como o presidente com a pior avaliação nos primeiros seis meses no governo desde Fernando Collor, que teve 34% de aprovação e 20 de rejeição na época.

Na pesquisa de abril, Bolsonaro aparecia com 32% de avaliação boa ou ótima, 33% de regular e 30% de ruim ou péssima.

O levantamento do Datafolha foi feito nos dias 4 e 5 de julho e ouviu 2.860 pessoas em 130 cidades. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.