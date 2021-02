Bolsonaro suspendeu férias do ministro de Minas e Energia

O presidente Jair Bolsonaro interrompeu na última quarta-feira, dia 17, as férias do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A suspensão do descanso do colaborador se deu em um momento em que o presidente se preparava para trocar o comando da Petrobras.

As férias do ministro haviam começado no dia 12, mas o despacho publicado hoje mostra que Bento Albuquerque teve o descanso suspenso a partir do dia 17, antes de Bolsonaro trocar o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, pelo general Luna e Silva, o que ocorreu na sexta-feira, dia 19.

No sábado, dia 20, Bolsonaro afirmou que ia interferir em outro setor estratégico, o de energia elétrica: “Vamos meter o dedo na energia elétrica, que é outro problema também”, disse o presidente. Este é um setor que também está sob o comando do Ministério das Minas e Energia.

Bolsonaro demonstrou sua irritação com os aumentos do preço das tarifas de energia e dos combustíveis. “Não justifica 32% de reajuste do Diesel no corrente ano. Ninguém esperava essa covardia desse reajuste agora”, disse o presidente.