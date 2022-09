Bolsonaro supera numericamente Lula no maior colégio eleitoral do país

Jair Bolsonaro (PL) está ganhando terreno em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 8, mostra o presidente com 37% das intenções de voto no estado, um ponto a mais do que Lula (PT), que registra 36%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os dois estão em situação de empate técnico. Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 9%, e Simone Tebet (MDB), com 6%.

Em agosto, também havia empate técnico entre os dois favoritos, mas Lula aparecia na dianteira, liderando por 37% a 35%. Em julho, a vantagem do petista era de cinco pontos. Em março, de 14 pontos. Nesse período, Lula se manteve praticamente estável, enquanto Bolsonaro cresceu mais de dois dígitos.

O presidente também está puxando seus candidatos no estado. Na corrida ao governo paulista, Fernando Haddad (PT) lidera com 33%, um ponto a menos do que em agosto. Já Tarcísio de Freitas (PL) saltou de 14% para 20%, consolidando-se no segundo lugar. Em eventual segundo turno, a vantagem de Haddad, que era de 13 pontos, caiu para 6 pontos: 42% a 36%.

O candidato de Bolsonaro ao Senado, o ex-ministro Marcos Pontes, também está em trajetória ascendente. Ele aparece em segundo lugar, com 23%, mas em situação de empate técnico com Márcio França, apoiado por Lula, que tem 25%.

