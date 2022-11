Bolsonaro somou apenas três horas de trabalho na semana pós-derrota

Uma tendência verificada ao longo da campanha intensificou-se nos últimos dia: a falta de compromissos oficiais na agenda do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ela não registra nenhum compromisso marcado para esta quinta-feira, 3 de novembro. O tempo livre tem sido a tendência do presidente na semana seguinte à derrota para Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno das eleições.

Ao todo, de segunda-feira (31) a esta quinta, Bolsonaro somou apenas três horas de trabalho, segundo sua agenda oficial. Na segunda, o primeiro dia útil como presidente derrotado, foram só trinta minutos de reunião logo pela manhã com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

A terça foi o dia mais cheio. Pela manhã, trinta minutos com Wagner Rosário, ministro da CGU, e mais meia hora com Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, da Defesa, Anderson Torres, da Justiça, e Bruno Bianco, advogado-geral da União. À tarde, no período que precedeu seu primeiro discurso após as eleições, de pouco mais de dois minutos, Bolsonaro esteve reunido por uma hora e meia com toda a sua equipe de ministros.

Na quarta-feira, assim como nesta quinta, Bolsonaro não teve compromissos oficiais na sua agenda.