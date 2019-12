Bolsonaro sobre suspeitas contra Flávio: ‘Não tenho nada a ver com isso’

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta quinta-feira (19) não ter “nada a ver” com as suspeitas do Ministério Público do Rio de Janeiro contra seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Na portaria do Palácia da Alvorada, onde atende seus apoiadores, o presidente inicialmente se recusou a comentar a operação deflagrada ontem. “Eu falo por mim. Problemas meus podem perguntar que eu respondo. Dos outros, não tenho nada a ver com isso.”



Ao ser questionado se ele via perseguição do MPRJ contra seu filho, Bolsonaro envolveu o governador fluminense Wilson Witzel, seu adversário político. O presidente disse que a inteligência do governo federal identificou uma gravação que tentou relacioná-lo a milicianos. “Vocês sabem o caso Witzel, que foi amplamente divulgado. A inteligência levantou. Já foram gravadas conversas de dois marginais usando meu nome para dizer que sou miliciano”, disse, sem explicar qual era esta gravação.