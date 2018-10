O candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, comentou na terça-feira a morte do mestre de capoeira Moa do Katendê, assassinado a facadas na Bahia após uma discussão política na madrugada de segunda. A vítima havia se declarado eleitor de Fernando Haddad (PT), enquanto o agressor defendia o capitão da reserva.

“Quem tomou a facada fui eu, pô! O cara lá que tem uma camisa minha, comete lá um excesso. O que eu tenho a ver com isso? Eu lamento”, afirmou a jornalistas.

O candidato também pediu para que atos de violência como o que resultou na morte do capoeirista não se repitam. “Peço ao pessoal que não pratique isso. Eu não tenho controle sobre milhões e milhões de pessoas que me apoiam”, afirmou.

Citando o ataque que sofreu em Juiz de Fora (MG), em 6 de setembro, quando foi esfaqueado na barriga, Bolsonaro afirmou que a violência tem sido usada pelos adversários. “A violência veio do outro lado, a intolerância veio do outro lado. Eu sou a prova, graças a Deus, viva disso aí.”

Segundo a Polícia Federal, Adélio Bispo de Oliveira, que atacou o presidenciável e está preso, agiu por “inconformismo político”.

Crime

Moa do Katendê, de 63 anos, fundador do afoxé Badauê, na Bahia, foi morto em Salvador com 12 facadas após discutir com um homem sobre o resultado das urnas. O suspeito de cometer o assassinato, Paulo Sérgio Ferreira de Santana, afirmou ter sido ofendido na discussão e negou que o motivo tenha sido divergências políticas. Ele foi preso enquanto se escondia em casa e assumiu a autoria do crime, segundo a polícia.