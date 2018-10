Com vitória em 54 das 58 zonas eleitorais da cidade de São Paulo, Jair Bolsonaro conseguiu 44,58% dos votos válidos no município, maior colégio eleitoral do país. Ele foi seguido pelo ex-prefeito Fernando Haddad (PT), que teve 19,6% dos votos, e superou o adversário em apenas quatro distritos eleitorais na capital.

Zonas Eleitorais de SP com maior vantagem de Jair Bolsonaro

Santana – Zona Norte (55,22%)

Mooca – Zona Leste (55,07%)

Tatuapé – Zona Leste (54,89%)

Vila Formosa – Zona Leste (54,54%)

Indianópolis – Zona Sul (53,97%)

Em 2014, Aécio Neves, opositor do PT no segundo turno presidencial, também conseguiu larga vantagem em São Paulo. Na ocasião, o tucano venceu em 48 das 58 zonas eleitorais da capital. Este ano, mesmo nas regiões onde foi derrotado, na periferia da capital, Bolsonaro sempre ultrapassou 30% dos votos válidos e ficou em segundo lugar nestas regiões.

Zonas eleitorais com menos votos para Jair Bolsonaro

Piraporinha – Zona Sul (31,88%)

Grajaú – Zona Sul (32,15%)

Parelheiros – Zona Sul (33,61%)

Valo Velho – Zona Sul (33,64%)

Cidade Tiradentes – Zona Leste (33,69%)

Confira a lista completa dos três primeiros colocados em cada Zona Eleitoral da capital:

Perus

Jair Bolsonaro 39,42%

Fernando Haddad 28,41%

Ciro Gomes 13,92%

Jaraguá

Jair Bolsonaro 42,99%

Fernando Haddad 22,90%

Ciro Gomes 14,53%

Pirituba

Jair Bolsonaro 49,80%

Ciro Gomes 15,32%

Fernando Haddad 12,52%

Nossa Senhora do Ó

Jair Bolsonaro 47,77%

Ciro Gomes 15,49%

Fernando Haddad 14,58%

Brasilândia

Jair Bolsonaro 40,38%

Fernando Haddad 26,29%

Ciro Gomes 13,52%

Casa Verde

Jair Bolsonaro 48,59%

Ciro Gomes 14,61%

Fernando Haddad 13,92%

Lauzane Paulista

Jair Bolsonaro 48,13%

Fernando Haddad 15,37%

Ciro Gomes 14,85%

Santana

Bolsonaro 55,22%

Ciro Gomes 14,92%

Alckmin 9,72%

Tucuruvi

Jair Bolsonaro 51,02%

Fernando Haddad 14,15%

Ciro Gomes 14%

Jaçanã

Jair Bolsonaro 49,16%

Fernando Haddad 15,54%

Ciro Gomes 14,13%

Vila Sabrina

Jair Bolsonaro 51,73%

Ciro Gomes 14,07%

Fernando Haddad 13,19%

Vila Maria

Jair Bolsonaro 52,36%

Fernando Haddad 13,76%

Ciro Gomes 13,34%

Lapa

Jair Bolsonaro 49,41%

Ciro 16,19%

Haddad 10,39%

Perdizes

Jair Bolsonaro 44,16%

Ciro Gomes 20,44%

Fernando Haddad 12,13%

Santa Ifigênia

Jair Bolsonaro 45,30%

Fernando Haddad 20,35%

Ciro Gomes 15,76%

Vila Formosa

Jair Bolsonaro 54,54%

Ciro Gomes 13,28%

Haddad 10,01%

Tatuapé

Jair Bolsonaro 54,89%

Ciro 14,03%

Alckmin 9,51%

Vila Matilde

Jair Bolsonaro 50,84%

Ciro Gomes 14,55%

Haddad 13,91%

Penha de França

Bolsonaro 52,1%

Ciro Gomes 14,9%

Haddad 11,2%

Cangaíba

Bolsonaro 48,45%

Haddad 15,45%

Ciro 15,36%

Ponte Rasa

Bolsonaro 47,93%

Haddad 16,28%

Ciro 14,92%

Ermelino Matarazzo

Bolsonaro 45,22%

Haddad 21,85%

Ciro 14,06%

Vila Jacuí

Bolsonaro 44,64%

Haddad 23,81%

Ciro 13,43%

Itaquera

Bolsonaro 45,17%

Haddad 19,86%

Ciro 14,93%

São Miguel Paulista

Bolsonaro 45,56%

Haddad 20,98%

Ciro 14,65%

Jardim Helena

Bolsonaro 42,06%

Haddad 27,66%

Ciro 13,22%

Itaim Paulista

Bolsonaro 42,37%

Fernando Haddad 27,16%

Ciro Gomes 13,34%

Guaianases

Bolsonaro 39,31%

Haddad 30,24%

Ciro 13,61%

Cidade Tiradentes

Fernando Haddad 35,65%

Jair Bolsonaro 33,69%

Ciro Gomes 14,21%

Conjunto José Bonifácio

Bolsonaro 41,2%

Fernando Haddad 22,03%

Ciro Gomes 16,7%

Parque do Carmo

Bolsonaro 45,73%

Haddad 19,16%

Ciro 14,89%

São Mateus

Bolsonaro 40,57%

Haddad 29,67%

Ciro 12,91%

Vila Prudente

Bolsonaro 53,27%

Ciro 13,44%

Haddad 11,85%

Mooca

Bolsonaro 55,07%

Ciro 14,02%

Haddad 9,55%

Pinheiros

Bolsonaro 42,07%

Ciro Gomes 22,44%

Geraldo Alckmin 11,06%

Teotônio Vilela

Bolsonaro 41,54%

Haddad 27,76%

Ciro 12,85%

Sapopemba

Bolsonaro 49,19%

Haddad 18,03%

Ciro 13,08%

Jardim Paulista

Jair Bolsonaro 52,37%

Ciro Gomes 16,74%

Alckmin 11,03%

Bela Vista

Bolsonaro 38,92%

Ciro 21,06%

Haddad 18,86%

Ipiranga

Bolsonaro 46,8%

Haddad 18,43%

Ciro 14,32%

Vila Mariana

Bolsonaro 47,81%

Cior 18,04%

Haddad 10,72%

Butantã

Bolsonaro 46,64%

Ciro 15,19%

Haddad 14,12%

Rio Pequeno

Bolsonaro 41,14%

Haddad 19,27%

Ciro 16,92%

Indianópolis

Bolsonaro 53,97%

Ciro 14,05%

Alckmin 10,86%

Saúde

Bolsonaro 47,98%

Ciro 16,63%

Alckmin 12,2%

Cursino

Bolsonaro 46,02%

Haddad 17,26%

Ciro 14,42%

Jabaquara

Jair 42,22%

Haddad 17,98%

Ciro 15,13%

Cidade Ademar

Bolsonaro 40,60%

Haddad 22,22%

Ciro 14,51%

Pedreira

Bolsonaro 39,55%

Haddad 25,21%

Ciro 14,08%

Santo Amaro

Bolsonaro 50,55%

Ciro 15,41%

Amoêdo 10,98%

Jardim São Luís

Bolsonaro 36,97%

Haddad 26,98%

Ciro 15,24%

Campo Limpo

Bolsonaro 38,65%

Haddad 25,11%

Ciro 15,19%

Capão Redondo

Bolsonaro 36,62%

Haddad 28,38%

Ciro 14,70%

Valo Velho

Bolsonaro 33,64%

Haddad 33,42%

Ciro 13,49%

Piraporinha

Haddad 36,75%

Bolsonaro 31,88%

Ciro 13,15%

Capela do Socorro

Jair Bolsonaro 42,95%

Haddad 20,52%

Ciro 15,04%

Grajaú

Haddad 36,45%

Bolsonaro 32,15%

Ciro 14,19%

Parelheiros

Haddad 35,93%

Jair Bolsonaro 33,61%

Ciro 12,79%