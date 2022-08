Bolsonaro será entrevistado no Jornal Nacional dia 22, confirma Flávio

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou na noite desta quinta-feira (4) que o presidente Jair Bolsonaro (PL) será entrevistado pelo Jornal Nacional, da Globo, no dia 22 de agosto.

O filho Zero Um do chefe do Planalto fez o anúncio via Twitter, afirmando que a participação do pai será direto do Palácio do Alvorada.

Tá marcado!

Presidente @jairbolsonaro no Jornal Nacional dia 22/agosto, direto do Palácio do Alvorada! #CapitaoDoPovoNoJN pic.twitter.com/sqHwrkk0jX — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) August 4, 2022

Uma das exigências de Jair Bolsonaro para dar a entrevista é que ela teria de ser realizada no Palácio da Alvorada, o que inicialmente foi rejeitado pela Globo. A emissora havia afirmado que logo depois das eleições de 2014 definiu que todas as entrevistas em anos eleitorais seriam feitas em seus estúdios para demonstrar que todos os candidatos são tratados em igualdade de condições. A Globo lembrou ainda que o calendário de todas as participações dos candidatos nas eleições 2022 foi informado aos partidos em abril deste ano.

Já a assessoria de Bolsonaro argumentou que Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff foram entrevistados do Alvorada quando estavam na presidência e disputavam a reeleição.

A previsão é que a entrevista dure 40 minutos. Na mesma semana, devem participar do telejornal os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

