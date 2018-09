Bolsonaro segue estável e realiza fortalecimento muscular na UTI

O candidato à presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com quadro estável. Boletim médico divulgado na manhã deste sábado informa que o candidato não sente dores ou febre e realizará sessões de fisioterapia, incluindo exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular, ao longo do dia.

Operado há três dias, Bolsonaro caminha normalmente pelo quarto, sem sinais de infecção, e recebe tratamento para prevenção de trombose venosa. Por recomendações médicas, o presidenciável segue com visitas restritas e somente a pessoas autorizadas pela família. O boletim foi assinado pelos médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo.

Leia abaixo a íntegra do boletim:

O candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein. Após 60 horas da última cirurgia, mantém estabilidade clínica e não apresenta complicações.

Encontra-se afebril e sem outros sinais de infecção. Evolui sem dor, recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa.

Hoje prosseguirá com sessões de fisioterapia, incluindo exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular.