‘Bolsonaro se orgulhava de mostrar sua milícia em ação’, diz Frota

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) fez, neste sábado (19), duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PSL) em seu Twitter. “Bolsonaro por várias vezes se orgulhava de me mostrar sua milícia em ação no celular. Hoje ele continua usando, mas contra os aliados, os amigos e os que não aceitam seu Governo”, afirma o parlamentar.

O ex-ator continua: “Carlos Allan dos Santos e Eduardo se orgulham de serem do comando com Robespirralho e o Olavo (sic)”, em provável referência aos irmãos Carlos e Eduardo Bolsonaro, ao blogueiro do site bolsonarista Terça Livre, Allan dos Santos, e também ao assessor de Jair Bolsonaro, Filipe Martins (apelidado jocosamente de “Robespirralho” por seus detratores), e ao guru do presidente, Olavo de Carvalho.

A executiva nacional do PSL expulsou Frota por unanimidade em agosto. Além das críticas ao governo Bolsonaro, ele estava em pé de guerra com medalhões do partido, como o senador Major Olimpio (SP) e o deputado Eduardo Bolsonaro (SP).