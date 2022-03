Bolsonaro se acerta com Republicanos e garante apoio da Universal

Durante dois meses o presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus conselheiros políticos costuraram um acordo com o Republicanos para garantir o apoio do partido nas eleições de outubro. Se acertaram, e, na próxima segunda-feira (28), o partido filia a ministra Damares Alves (Família) e o ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura). O vice-presidente, general Hamilton Mourão, entrou na agremiação na semana passada.

Ao longo dos primeiros meses do ano, o Republicanos reclamou que as negociações para filiação de parlamentares “puxadores de votos”, como o deputado Eduardo Bolsonaro, favoreciam apenas o PL, partido que Bolsonaro entrou no fim de 2021 depois de dois anos sem legenda.

O PP — que faz parte do tripé da base do governo, junto com PL e Republicanos — tem os dois outros postos-chaves da Praça dos Três Poderes: a Casa Civil, com Ciro Nogueira, e a presidência da Câmara, com Arthur Lira. E negociava ainda a indicação do vice na chapa de Bolsonaro (posto que ainda não está definido, mas para o qual o presidente tem dito preferir o general Braga Netto, ministro da Defesa).

O Republicanos passou então a se sentir desprestigiado. O presidente da legenda, deputado Marcos Pereira (SP), sequer participava das reuniões do núcleo político da campanha. O partido é ligado à Rede Record e à Igreja Universal, duas forças nada desprezíveis e das quais Bolsonaro precisa do apoio. A legenda deve perder o ministro da Cidadania, João Roma, que negocia a entrada no PL, mas conseguiu levar os outros dois ministros. Com isso, o presidente amarrou o grupo em torno de sua reeleição.

O ministro Tarcísio é a principal e mais ousada aposta de Bolsonaro para o pleito de outubro. Republicanos, PL e PP apoiariam a candidatura de Rodrigo Garcia (PSDB) para o governo paulista, mas agora vão montar palanque para o candidato do presidente. Já a candidatura da ministra Damares ainda é uma incógnita: ela, que antes insinuava que poderia concorrer ao Senado no Amapá, agora tem dito que vai tentar uma vaga para a Câmara dos Deputados no Distrito Federal. Os ministros vem se desincompatibilizar do cargo até o dia 2 de abril para concorrer nesta eleição. Bolsonaro já disse que pretende fazer uma reforma ministerial até o fim de março.