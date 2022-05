Bolsonaro reduz vantagem de Lula no segundo maior colégio eleitoral

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 13, mostra a recuperação do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país. O presidente cresceu sete pontos e agora tem 28% das intenções de voto no estado, contra 44% de Lula. Uma diferença, portanto, de 16 pontos percentuais.

Em março, a vantagem do petista em Minas era de 24 pontos. Bolsonaro ainda tem um enorme desafio pela frente no estado. Do total de entrevistados, 64% disseram que o presidente não merece ser reeleito. Além disso, 78% afirmaram que não mudariam seu voto caso o candidato a governador fosse apoiado pelo presidente. No caso de Lula, o percentual é só um pouco mais baixo: 66%.