Depois de o presidente do PSL, Gustavo Bebianno, afirmar que o candidato do partido à Presidência, Jair Bolsonaro, não participaria mais de debates na televisão, o presidenciável disse nesta quinta-feira, 23, em Araçatuba (SP), que irá a três debates já programados – TV Gazeta/ Estadão, SBT/Folha e Rede Globo. Bolsonaro foi aos dois primeiros debates, em TV Bandeirantes e Rede TV!, e, segundo Bebianno, desaprovou o formato dos programas.

Jair Bolsonaro alega que os preparativos para as sabatinas tomam um tempo que ele prefere dedicar à campanha nas ruas. “Tem três debates na televisão que eu posso ir. Se eu for a todos que me convidam, eu não faço campanha e faltam só 40 dias”, explicou.

De cima de um coreto na Praça Rui Barbosa, na cidade paulista, Jair Bolsonaro apontou à reportagem o público de apoiadores que se comprimia à sua frente. “Outros políticos têm mais tempo porque não vêm aqui, e não vêm porque não tem essa recepção”, ironizou.

Nesta quinta-feira, Gustavo Bebianno declarou a VEJA que “não há planejamento de ir a nenhum debate” e que exceções seriam analisadas “caso a caso”. A prioridade da campanha agora, segundo o presidente do PSL, são as viagens e o “contato direto com o povo”.

“Nosso tempo é muito escasso. As viagens nossas são todas de avião de carreira e a equipe é muito pequena. Para nós, é melhor ter contato direto com o povo”, afirmou.

O motivo para a decisão teria sido o formato dos debates, que Jair Bolsonaro considera “engessado”, por limitar o tempo de perguntas e respostas. As regras dos encontros são aprovadas por todas as campanhas e o próprio Bolsonaro chegou a gravar um vídeo no qual prometeu ir a todos eles. “Ele nunca tinha participado de debates, nós não sabíamos como seria”, argumentou Bebianno.

“Eles amarram os candidatos de uma forma que, no caso de Jair Bolsonaro, a espontaneidade e a combatividade, ser quem ele é, ali é impossível. Quem olha ali, vê um candidato como outro qualquer”, completou.

A campanha do presidenciável defende debates ao estilo americano, em que os candidatos ficam frente a frente sem regras de tempo ou temas.

Os candidatos à Presidência terão mais sete debates pela frente até o primeiro turno da disputa:

27 de agosto, 18h40 – Jovem Pan e IFL

9 de setembro, 19h30 – TV Gazeta e O Estado de S.Paulo

18 de setembro, 10h – piauí e Poder360

20 de setembro, 21h30 – TV Aparecida, TV Cultura e CNBB

26 de setembro, 18h – SBT, UOL e Folha de S.Paulo

30 de setembro, 22h – Record e R7

4 de outubro, 21h30 – TV Globo