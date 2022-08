Bolsonaro recua e agora diz que há fome no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro voltou atrás e afirmou neste sábado, 27, em discurso em Vitória da Conquista, na Bahia, que há fome no Brasil. “Com a pandemia e com a guerra, o Brasil passa fome”, disse. A declaração foi feita logo após a motociata que realizou na cidade baiana.

O recuo aconteceu um dia depois de Bolsonaro ter afirmado em entrevista a correspondentes estrangeiros, em Brasília, que não havia “fome pra valer” no país. Mais tarde, na própria sexta-feira, 26, o presidente declarou que “o que a gente pode dizer, se for a qualquer padaria, não tem ninguém pedindo pra comprar pão. Não existe. Eu falando isso to perdendo votos, mas a realidade não pode deixar de dizer.”

As afirmações repercutiram mal, o que justifica o recuo visto neste sábado.

Em junho, um relatório da Organização das Nações Unidas mostrou que o país havia voltado ao Mapa da Fome, com 4,1% da população em situação de insegurança alimentar entre os anos de 2019 e 2021.

Convocação para 7 de setembro

No discurso de hoje pela manhã, Bolsonaro voltou a convocar os apoiadores a participar de atos no dia 7 de setembro. Ele confirmou a presença em manifestações em Brasília e no Rio de Janeiro no dia da Independência.