Bolsonaro recebe alta depois de cirurgia no Einstein

O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no início da tarde deste sábado, 26. Ele foi internado na sexta-feira para uma cirurgia de extração de um cálculo na bexiga. Durante sua estadia no endereço, o presidente recebeu a visita do candidato a prefeito de São Paulo, Celso Russomano. O postulante aproveitou para tirar uma foto ao lado do presidente, que usava uma camisa do Ferroviário do Ceará, time que disputa a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Russomano é um dos poucos prefeitos que recebeu até agora o apoio do presidente.

Na edição desta semana, VEJA mostra que Bolsonaro resolveu atuar a favor de Russomanno após ser informado por aliados de que a escolha de um vice do MDB para o atual prefeito Bruno Covas (PSDB) confirmava uma aliança entre os partidos e o DEM para as eleições da presidência da Câmara dos Deputados, em 2021, e para o governo do estado e a Presidência da República em 2022. Mais do que qualquer outro pleito municipal, a disputa pela prefeitura de São Paulo ganhou ares de uma prévia do embate que acontecerá daqui a dois anos pelo Palácio do Planalto.