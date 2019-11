Bolsonaro diz que PT quer envolver Carlos em investigação sobre Marielle

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 15, que o PT pretende “ir para cima” de seu filho Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), vereador na capital fluminense, com um mandado de busca e apreensão no âmbito das investigações da morte da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista Anderson Gomes. O presidente afirmou que o assunto o deixa “chateado” e repetiu não ter qualquer envolvimento na morte de Marielle.

“Vi uma matéria no site O Antagonista que o PT quer uma busca e apreensão na casa do meu filho. O pessoal pensa, o que é busca e apreensão? Está metido com que coisa de errado? Eles querem saber se tem alguma ligação com o caso Marielle. Não conseguiram nada comigo, vão para cima de um filho meu agora. É muita marola e isso deixa a gente chateado”, afirmou, ao chegar no Guarujá, onde passa o feriado de Proclamação da República.

“O que eu tenho a ver com a morte dessa senhora? Nada a ver. Inclusive, no mesmo dia que a matéria foi veiculada, que nem deveria ser veiculada, diz que estava em Brasília. Tem 150 pessoas morando no meu condomínio. Se alguém rouba uma galinha lá, vão me acusar de ter feito uma galinhada em casa”, completou.

Bolsonaro chegou ao Guarujá na manhã desta sexta-feira e ficará hospedado no Forte dos Andradas, instalação do Exército . Ele também reiterou que irá ao jogo entre São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro, no sábado, na Vila Belmiro. O técnico santista Jorge Sampaoli, avesso ao governo do presidente brasileiro, não gostou da notícia e espera não ter nenhum contato direto com o presidente antes ou depois do clássico.