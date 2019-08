Bolsonaro posta vídeo de matança de baleias no Twitter e acusa Noruega

O presidente Jair Bolsonaro voltou a associar a Noruega com matança de baleias em retaliação à decisão do país escandinavo de suspender repasse de 133 milhões de reais ao Fundo Amazônia. Na noite deste domingo 18, Bolsonaro postou um vídeo no Twitter com imagens de caça ao mamífero.

Embora a legenda do vídeo postado pelo presidente diga que as cenas foram gravadas na Noruega, diversos internautas reagiram à publicação afirmando que o caso ocorreu nas Ilhas Faroe, arquipélago pertencente à Dinamarca. A ONG Sea Shepherd, que atua contra a matança de baleias, compartilhou nos últimos anos vídeos com imagens semelhantes às compartilhadas por Bolsonaro e identificadas como tendo ocorrido nas Ilhas Faroe.

“Em torno de 40% do Fundo Amazônico vai para as… ONGs, refúgio de muitos ambientalistas. Veja a matança das baleias patrocinada pela Noruega”, escreveu Bolsonaro no post em que compartilhou o vídeo com imagens fortes de matanças de baleias em uma praia e a inscrição: “Noruega, 29/05/2019”.

– Em torno de 40% do Fundo Amazônico vai para as… ONGs, refúgio de muitos ambientalistas. Veja a matança das baleias patrocinada pela Noruega. pic.twitter.com/46hpQnHSJA — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 19, 2019

Na última quinta-feira, pouco após o anúncio da decisão norueguesa de cancelar as doações ao fundo que visa conservar a Amazônia, Bolsonaro já havia dito que o país europeu “mata baleia” e deveria usar o dinheiro para ajudar a chanceler Angela Merkel a reflorestar a Alemanha (que também cancelou as ajudas ao Fundo Amazônia).