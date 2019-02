Bolsonaro pode voltar ao Planalto na próxima semana, diz porta-voz

O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, afirmou nesta quinta-feira, 31, em entrevista no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, que o governo tem esperança de que na semana que vem o presidente Jair Bolsonaro já possa voltar a trabalhar em Brasília.

O presidente segue internado no local, onde despachou nesta quinta com subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Jorge de Oliveira. De acordo com o porta-voz, no entanto, não foram realizadas videoconferências nem conversas com ministros. Foi montado um escritório improvisado no hospital para Bolsonaro.

Gabinete montado no hospital Albert Einstein, onde Bolsonaro irá realizar despachos enquanto se recupera de cirurgia

O porta-voz disse esperar que “muito em breve” Bolsonaro vai retornar às atividades diárias. Rêgo Barros brincou ainda com a recomendação médica de que o presidente evitasse falar para não gerar desconforto abdominal.

“O presidente está falando já, a despeito da recomendação dos médicos. Hoje despachou tête-à-tête, falou pelo telefone também. Mas eu reconheço que é difícil para o presidente seguir com esta recomendação médica (de não falar)”, afirmou o porta-voz.

Rêgo Barros destacou também que as dores do pós-cirúrgico já “melhoraram bastante” e que ele andou sem auxílio de equipamentos no corredor do hospital. “O presidente surpreende pela fortaleza física e emocional”, disse.

De manhã, o presidente postou no Twitter que “são muitas as linhas de atuação nesse primeiro mês de governo e ainda há muito a se fazer”.

(Com Estadão Conteúdo)