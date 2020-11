Bolsonaro pede voto para o filho Carlos: ‘Responsável pela minha eleição’

O presidente Jair Bolsonaro, cada vez mais envolvido nas eleições municipais, gravou um vídeo pedindo votos ao seu filho Carlos Bolsonaro (Republicanos), candidato a vereador pelo Rio de Janeiro.

A gravação de 25 segundos foi divulgada neste domingo, 1°, pelo Zero Dois, que agradeceu o pai “pela consideração de sempre”. No vídeo, Jair Bolsonaro pede voto para “um bom candidato a vereador”. “Não custa lembrar: ele foi um dos grandes responsáveis pela minha eleição e por estar aqui em Brasília hoje na Presidência”, afirmou o pai.

Como mostrou VEJA, o filho Zero Dois está preocupado em não conseguir alcançar o seu sexto mandato como vereador. A pessoas próximas, o candidato disse recentemente que a sua campanha “corre risco”.

O presidente da República, no entanto, não tem se mostrado um bom cabo eleitoral. Para as prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro, por exemplo, os nomes apoiados por Bolsonaro estão em segundo lugar, mas — estagnados ou em trajetória descendente — correm sério de risco de ficar de fora do segundo turno.

São eles: o deputado Celso Russomanno e o prefeito Marcelo Crivella, ambos do Republicanos, o mesmo partido de Carlos Bolsonaro. O presidente também gravou vídeos para os dois candidatos.