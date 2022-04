Bolsonaro pede que STF arquive investigação sobre o caso Covaxin

O presidente Jair Bolsonaro recorreu ao Supremo Tribunal Federal para pedir que a ministra Rosa Weber reconsidere a decisão de manter o inquérito que investiga suposta prevaricação do chefe do Planalto no caso da negociação da vacina Covaxin.

O recurso foi apresentado nesta terça-feira, 5, pela Advocacia-Geral da União, em documento assinado pelo ministro Bruno Bianco. No texto, o governo pede que, se Rosa Weber não puder reconsiderar a decisão, que ao menos submeta o tema à análise do plenário do Supremo.

A investigação foi aberta a partir de pedido da CPI da Covid, depois que o deputado Luis Miranda (PR-DF) afirmou ter alertado Bolsonaro sobre suspeitas na compra da vacina indiana.

A Procuradoria-Geral da República recomendou que o STF arquivasse o inquérito mas, como relatora do caso, Rosa Weber discordou e determinou a continuidade das investigações. A PGR também pediu que a ministra reconsidere a decisão.