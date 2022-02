Bolsonaro pede paz e confirma viagem para a Rússia

O presidente Jair Bolsonaro confirmou neste sábado, 12, em transmissão em suas redes sociais, que vai viajar para a Rússia. Em meio à escalada na tensão envolvendo autoridades americanas e russas por conta de uma possível invasão do território da Ucrânia, Bolsonaro disse esperar que “reine a paz no mundo para o bem de todos nós”. Bolsonaro deve participar de reunião e almoço com o presidente da Russa, Vladimir Putin, e fará visita à Duma, uma das casas do Parlamento russo, além de participar de evento com empresários locais.

“Tudo faremos pela nossa liberdade e pelo bem-estar do nosso país. Na segunda-feira, devemos estar decolando para a Rússia. Estarei prestando contas da nossa viagem”, disse o presidente em live transmitida no Facebook, após conceder entrevista ao ex-governador do Rio Anthony Garotinho. “Fui convidado pelo presidente (Vladimir) Putin. O Brasil depende em grande parte de fertilizantes da Rússia, da Bielorrúsia. Levaremos um grupo de ministros também para tratarmos de outros assuntos que interessam aos nossos países, como energia, defesa e agricultura. E a gente pede a Deus para que reine a paz no mundo para o bem de todos nós”, acrescentou.

Especialistas alertam que, com a viagem, Bolsonaro corre o risco de passar o recado de que o Brasil se alinha à Rússia quanto a uma eventual invasão do território ucraniano. Os Estados Unidos são hoje o segundo principal parceiro comercial do Brasil, considerando exportações e importações. Já a Rússia ocupa a 16ª colocação.

Em conversa telefônica neste sábado, o presidente Joe Biden alertou Vladimir Putin que se as forças russas "invadirem ainda mais" a Ucrânia, os Estados Unidos e seus aliados irão impor à Rússia "custos rápidos e severos".

