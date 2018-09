O candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, oscilou positivamente entre as eleitoras e os que se declaram negros e pardos, segundo pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira (18).

Entre as mulheres, o deputado federal passou de 18% de intenção de voto, registrados em 11 de setembro, para 20%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais. Ele está tecnicamente empatado, nesse recorte de gênero, com Fernando Haddad (PT), que agora possui 19%. O petista foi quem mais cresceu entre as mulheres. Na pesquisa anterior, ele tinha apenas 8% – resultado que o posicionava atrás de Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB) e Marina Silva (Rede).

Bolsonaro teve a mesma oscilação positiva entre os negros e pardos. Subiu dos 22% da semana anterior para 24%, dentro da margem de erro. Ele também empata com o candidato do PT. Haddad aparece com 22%, ante os 9% que tinha em 11 de setembro.

O deputado federal enfrenta resistência dos dois grupos devido a declarações de cunho machista e racista feitas no passado. Ele já foi condenado na Justiça do Distrito Federal, em 2015, a pagar indenização de 10 mil reais à deputada federal Maria do Rosário (PT) por danos morais, após ter declarado que não a estupraria porque ela “não merecia”.

Em relação ao negros, chegou a ser julgado no STF (Supremo Tribunal Federal) por ter dito que um quilombola pesava “sete arrobas” e que não servia “nem para procriar”. Por 3 votos a 2, o parlamentar foi absolvido, em julgamento realizado neste mês, pelo crime de racismo.

No geral, Bolsonaro lidera com 28% das intenções de voto. Haddad está em segundo, com 19%. Ciro tem 11%, Alckmin, 7%, e Marina, 6%. A pesquisa Ibope foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal “O Estado de S. Paulo”. Ela ouviu 2.506 eleitores entre 16 e 18 de setembro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça eleitoral sob o número BR-09678/2018.