Bolsonaro: ‘O que a Ford quer? Faltou dizer a verdade. Querem subsídios’

Nesta terça-feira, 12, o presidente Jair Bolsonaro comentou com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada sobre a saída da Ford do Brasil. Além de lamentar a perda de empregos, o presidente destacou que a empresa omitiu que queria dinheiro público para continuar no país, “faltou a Ford dizer a verdade. Querem subsídios”.

“Vocês querem que continuem dando vinte bilhões de reais para eles, como fizeram nos últimos anos? Dinheiro de vocês, do imposto de vocês?”, questionou Bolsonaro. “Negócio é negócio. Deu lucro, o cara fica aqui. Não deu lucro, o cara não produz mais aquilo, fecha”, acrescentou.

O presidente também destacou que o país tem apresentado melhora no mercado formal de trabalho e citou os 414.556 postos de emprego criados no país em novembro de 2020, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Cerca de cinco mil empregos serão perdidos nós próximos meses com o fechamento das montadoras em Camaçari (BA), Taubaté (SP) e Horizonte (CE).

A decisão da Ford de encerrar a produção de veículos no Brasil foi anunciada na segunda-feira, 11. Entre os principais motivos está o cenário econômico nacional agravado pela crise do novo coronavírus. “A pandemia de Covid-19 amplia a persistente capacidade ociosa da indústria e a redução de vendas, resultando em anos de perdas significativas”, disse em um comunicado.