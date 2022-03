Bolsonaro nomeia Victor Godoy Veiga como ministro interino da Educação

Após a demissão de Milton Ribeiro, o presidente Jair Bolsonaro escolheu Victor Godoy Veiga para ocupar o cargo de ministro da Educação interinamente. A nomeação ocorreu na terça-feira 29, mas foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 30.

Godoy Veiga era secretário-executivo do MEC desde julho de 2020, exatamente quando Milton Ribeiro assumiu a pasta. Sua escolha já estava sendo dada como certa desde a queda do antecessor devido à suspeita de corrupção envolvendo pastores. Veiga será o quinto nome a ocupar o cargo no governo Bolsonaro, um recorde.

Antes de virar o número 2 do Ministério da Educação, Godoy Veiga fez carreira como auditor federal de finanças e controle da Controladoria-Geral da União (CGU), onde atuou de 2004 a 2020.