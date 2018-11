Bolsonaro nega que o filho Carlos terá cargo em seu governo

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) negou nesta quinta-feira que seu filho Carlos, vereador pela cidade do Rio de Janeiro, integrará sua equipe de governo.

“Não tem nada certo. Dificilmente ele vai pra lá. Dificilmente ele aceitaria. Seria levar para o lado do nepotismo”, disse Bolsonaro antes de encontro com comandantes das Forças Armadas em Brasília na manhã desta quinta-feira.

O nome de Carlos Bolsonaro chegou a ser cogitado pelo próprio pai para comandar a Secretaria de Comunicação do governo.

O vereador também foi citado para o cargo pelo advogado Gustavo Bebianno, que deverá assumir a Secretaria-Geral da Presidência. Na ocasião em que foi anunciado para o cargo, Bebianno disse que Carlos era peça importante para a equipe.

Na sua conta no Twitter, Carlos Bolsonaro reiterou que já contribuiu o possível durante a campanha do pai e voltará para seu mandato na Câmara de Vereadores. Ele foi o responsável pelas redes sociais e também fazia papel de assessor de imprensa no Rio de Janeiro.

“O meu ciclo de tentar ajudar diretamente chegou ao fim. São 18 anos de vida pública dedicados ao que acredito. Estes últimos três meses de licença não remunerada para acompanhar o que sempre acreditei se encerram. Semana que vem volto às atividades na Câmara de Vereadores do Rio.”