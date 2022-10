Bolsonaro mente e despreza aliado, diz Lula sobre caso Roberto Jefferson

Atualizado em 24 out 2022, 15h47 - Publicado em 24 out 2022, 15h39

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta segunda-feira, 24, a reação do presidente Jair Bolsonaro ao ataque a tiros e granadas feito pelo ex-deputado Roberto Jefferson a agentes da Polícia Federal no dia anterior e criticou o adversário — que agora tenta se desvincular do ex-aliado.

“A desfaçatez com a qual ele (Bolsonaro) despreza um aliado (…), um aliado de todas as horas, que esteve com ele nas eleições, ofendendo a Suprema Corte, ofendendo a Justiça Eleitoral. E de repente ele fala que não conhece e chama o rapaz de bandido (…). Só posso dizer o seguinte: é um mentiroso compulsivo”, afirmou o ex-presidente.

Lula ainda condenou as atitudes de Jefferson e classificou o presidente de honra do PTB como alguém inerentemente ligado ao governo Bolsonaro. “O Roberto Jefferson é praticamente a fotografia e o resultado do governo Bolsonaro (…). E o presidente da República tenta mais uma vez contar mentiras à sociedade brasileira a ponto de ter que se preocupar em dar uma entrevista coletiva falando que não conhecia o Roberto Jefferson (…). O que eu espero é que o que aconteceu ontem seja um ensinamento para a sociedade perceber que é preciso voltar a ser um país democrático. Temos que restabelecer a normalidade no Brasil com uma certa urgência”, declarou.