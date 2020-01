Bolsonaro marca encontro com Regina Duarte para as 15 horas, no Rio

O presidente Jair Bolsonaro marcou para as 15 horas desta segunda-feira, 20, o encontro que terá com a atriz Regina Duarte para apresentar a ela as condições da proposta para assumir a Secretaria de Cultura. A reunião deverá acontecer numa área reservada do aeroporto Santos Dummont, no Rio de Janeiro.

O convite para a atriz da Rede Globo foi feito na sexta-feira, 17, após a queda de Roberto Alvim. O ex-secretário foi demitido após gravar um vídeo em que copia uma fala do nazista Joseph Goebbels, ministro da Propaganda de Adolf Hitler. O vídeo foi repudiado pelos presidentes da Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal e por associações judaicas, além de membros da oposição e da própria base do governo. Ao anunciar a demissão, Bolsonaro afirmou que “um pronunciamento infeliz” tornou “insustentável” a permanência do secretário.

Regina Duarte afirmou a Bolsonaro que só daria uma resposta oficial ao convite depois que se reunisse pessoalmente com o presidente. Ela quer entender melhor qual será a dinâmica do papel que exercerá à frente da Secretaria de Cultura.

Especulou-se durante o final de semana que Bolsonaro poderia recriar o Ministério da Cultura caso recebesse uma resposta positiva da atriz, mas interlocutores no Palácio do Planalto dizem que a medida foi descartada pelo presidente. Há, no entanto, a possibilidade de que a secretaria seja remanejada para outro ministério. Atualmente, a pasta está subordinada ao Ministério do Turismo.