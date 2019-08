Bolsonaro: “já botei parentes” em cargos públicos

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo, 4, que já empregou parentes no passado e voltou a defender a indicação de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para o cargo de embaixador do Brasil em Washington. “Que mania que todo parente de político não presta. Eu tenho um filho que está para ir para os Estados Unidos e foi elogiado pelo Trump. Vocês massacraram meu filho, a imprensa massacrou, (chamando de) fritador de hambúrguer”, disse o presidente.

As declarações de Bolsonaro foram em resposta a uma reportagem do jornal O Globo, que apontou que o presidente e seus três filhos na política empregaram 102 parentes em seus gabinetes. Ele disse que nomeou os familiares antes do Supremo Tribunal Federal (STF) proibir este tipo de indicação. “Já botei parentes no passado, sim, antes da decisão de que nepotismo seria crime. Qual é o problema?”, indagou. “É natural você colocar quem está do seu lado”, completou ao deixar o Palácio do Planalto.

Pela manhã, o presidente esteve em um culto evangélico na Igreja Apostólica Fonte da Vida, onde voltou a defender a legalização do garimpo no Brasil.