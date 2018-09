O hospital Albert Einstein informou na tarde desta sexta-feira 21, em um novo boletim médico, que o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, iniciou na manhã de hoje dieta pastosa, “com ótima aceitação”. Até agora, o deputado federal se alimentava de líquidos e recebia nutrientes por meio de uma sonda na veia. Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Semi-Intensiva do hospital, onde se recupera da facada que tomou na barriga durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG), em 6 de setembro.

“O paciente evolui com melhora clínica progressiva e sem disfunções orgânicas. Em decorrência da recuperação dos movimentos intestinais, iniciou hoje pela manhã dieta pastosa, com ótima aceitação”, informa o boletim, assinado pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo, o clínico e cardiologista Leandro Echenique e o diretor-superintendente do Albert Einstein, Miguel Cendoroglo.

Ainda segundo o informativo, Bolsonaro “permanece sem dor, sem sinais de infecção e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa”. O presidenciável continua alternando exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e caminhadas.

O hospital paulistano não divulgou previsão de uma data para alta de Jair Bolsonaro. Em um vídeo publicado em sua conta no Twitter, contudo, o capitão reformado do Exército disse “até o final do mês, se Deus quiser, estarei de alta, onde então juntos enfrentaremos o 7 de outubro”. “Nunca me senti tão bem na minha vida”, disse Bolsonaro.

Leia aqui o novo boletim sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro.

Temperatura mais alta e dreno

Nesta quinta-feira 20, diante do aumento da temperatura corporal, Jair Bolsonaro passou por uma tomografia computadorizada de tórax e abdômen que constatou um pequeno acúmulo de líquido ao lado do intestino. Os médicos fizeram uma drenagem no local e o deputado recebeu um dreno.

Socorrido na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora após o atentado, Bolsonaro passou por uma colostomia, procedimento que consiste na exteriorização de parte do intestino em uma bolsa, onde são excretados fezes e gases. Após cerca de dois meses, o presidenciável passará por nova cirurgia para reverter a colostomia. Na quarta-feira 12, uma segunda cirurgia foi feita para desobstruir o intestino do candidato.