Bolsonaro inicia alimentação, mas não tem previsão de alta, diz boletim

O quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro continua “evoluindo satisfatoriamente”, mas ainda não há previsão de alta. A informação está no boletim médico divulgado pelo hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, onde o chefe do Planalto está internado, na noite desta sexta-feira, 16.

De acordo com o texto, o presidente passou nesta tarde por exame de tomografia computadorizada do abdômen, que evidenciou a melhora do quadro.

“O hospital Vila Nova Star informa que o Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, continua evoluindo satisfatoriamente. Nesta tarde, o paciente passou por exame de tomografia computadorizada do abdômen, que evidenciou melhora do quadro de suboclusão. O presidente aceitou bem o início da alimentação. Segue em cuidados clínicos, sem previsão de alta hospitalar”, diz o boletim, assinado pelos médicos Antônio Luiz Macedo (cirurgião-chefe), Ricardo Camarinha (cardiologista do presidente), Leandro Echenique (clínico e cardiologista), Antônio Antonietto (diretor médico do hospital) e Pedro Henrique Loretti (diretor-geral do hospital).

Bolsonaro está internado desde quarta-feira para tratar uma obstrução intestinal. Os médicos estudam a necessidade ou não de uma cirurgia.