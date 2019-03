O presidente Jair Bolsonaro (PSL) comemorou nesta terça-feira, 5, por meio de um post no Twitter, o superávit primário de R$ 30,238 bilhões registrado nas contas públicas em janeiro (quando as receitas superam as despesas) e voltou a defender as reformas como necessárias para possibilitar o crescimento econômico do país.

“Nós estamos mudando o Brasil! Resgatar o crescimento de nossa economia é um dos primeiros passos rumo à prosperidade. Se tudo correr como planejamos, avançando nas mudanças necessárias, o Brasil aumentará consideravelmente seus investimentos. Ganha a população brasileira”, disse.

O superávit de janeiro havia sido divulgado na quarta-feira,27, e é o segundo melhor para o mês de janeiro – porém,é inferior ao saldo de R$ 30,8 bilhões registrado em fevereiro de 2018. Tanto as receitas quanto as despesas de janeiro deste ano caíram em relação ao mesmo mês do ano passado.

Além disso, as contas públicas sempre têm um resultado um pouco melhor em janeiro, como admitiu o próprio secretário do Tesouro Nacional, Manuseto Almeida. “Há concentração de receitas em janeiro e não têm transferências para estados e municípios. A execução (do orçamento) sempre é mais lenta no começo do ano, em especial no início do governo”, disse.

A principal reforma proposta por Bolsonaro até agora na área econômica é a da Previdência, que já foi enviada ao Congresso. A expectativa é que a aprovação do projeto, que deve enfrentar resistência na Câmara e no Senado, ajude o governo a economizar R$ 1,16 trilhão em dez anos.