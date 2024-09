Bolsonaro fará comícios com Ramagem somente às vésperas da eleição

Candidato do PL à Prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem terá a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro em atos de campanha no Rio somente na reta final. Os dois se encontraram nesta segunda-feira, 02, na sede do partido em Brasília. Ramagem enfrenta hoje o favoritismo de Eduardo Paes (PSD), que, pelas pesquisas, tem chance de sair vitorioso ainda no primeiro turno, no dia 6 de outubro. “Vim aqui a Brasília para a gente conversar sobre a campanha do Rio. Nós iremos para o segundo turno e venceremos essa eleição. O Bolsonaro definiu que estará com a gente nos dias 4 e 5 de outubro. Vai participar de comício, palanque, e em diversos atos conosco”, disse o candidato.

Bolsonaro gravou hoje vídeos com Ramagem para a propaganda eleitoral na TV. O candidato tenta superar o desconhecimento entre a população carioca tentando colar sua imagem à do ex-presidente. A última pesquisa Quaest sobre a disputa na capital aponta que Paes tem 49% das intenções de voto dos que foram de Bolsonaro em 2022, enquanto Ramagem atrai apenas 22% desse eleitorado.

No encontro desta segunda em Brasília, que teve a participação do senador Flávio Bolsonaro, Ramagem recebeu a promessa da participação de Michelle Bolsonaro em agendas e no programa de TV. Ele também espera o reforço de outros nomes populares da direita, como o do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). “Eu tenho a felicidade de ter a confiança de muitos amigos aqui no Congresso Nacional. Diversos políticos querem nos ajudar. Nikolas é um deles, que já confirmou presença. Ainda iremos verificar a data, mas deve ser final de setembro”, afirmou Ramagem.