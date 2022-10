Bolsonaro fala a prefeitos em São Paulo; Lula mira evangélicos no Rio

Atualizado em 20 out 2022, 20h40 - Publicado em 20 out 2022, 19h39

Por Da Redação Atualizado em 20 out 2022, 20h40 - Publicado em 20 out 2022, 19h39

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), pediu nesta quinta-feira, 20, ajuda de prefeitos e vereadores do estado de São Paulo para convencer indecisos a votar nele e “virar votos” de eleitores do seu adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O chefe do Planalto participou de evento no ginásio do estádio do Canindé, na capital paulista, ao lado do governador paulista, Rodrigo Garcia, e de Romeu Zema, reeleito em Minas Gerais.

Segundo Bolsonaro, o momento é de ‘decisão’: “Eu venho pedir pra vocês mais do que o voto, o trabalho, o empenho. E da para virar voto de lá pra cá. Daqui pra lá não vai voto, mas de lá pra cá, vem. Convencer indecisos”. Ele afirmou ainda que a eleição não decide apenas o presidente, mas o destino do país.

Já Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, foi a São Gonçalo, segundo maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro e pediu a eleitores evangélicos que não permitam que pastores mintam nas igrejas: “Quem é da igreja evangélica tem que frequentar sua igreja e não permitir que o pastor minta”.

Na opinião do petista, líderes religiosos que apoiam Bolsonaro estão fazendo campanha para o atual presidente e atacando sua candidatura. No discurso, Lula também clamou aos apoiadores que convençam pessoas que não foram votar no primeiro turno a ir às urnas no dia 30 de outubro: “Agora a gente precisa de novo votar no 13 e aumentar o número de pessoas que votaram. Tem pouca gente indecisa, então é importante que a gente busque as pessoas que ainda não foram votar”.

No começo da noite, Lula fez outra caminhada na região de Padre Miguel, na zona oeste do Rio.

