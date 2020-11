Bolsonaro evita imprensa e vota em dez minutos no Rio de Janeiro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) votou na manhã deste domingo, 15, na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, Zona Norte do Rio.

Diferentemente da eleição em 2018 – quando o filho Flávio Bolsonaro o acompanhou – hoje, o presidente estava apenas com sua equipe de segurança.

Ele permaneceu cerca de dez minutos na seção, cujo acesso foi negado à imprensa por conta da pandemia do coronavírus.

Bolsonaro saiu sem falar com os jornalistas, mas cumprimentou rapidamente um pequeno grupo de nove apoiadores no local.

O presidente vai almoçar na região da Vila Militar e deve retornar a Brasília logo após a refeição.

Bolsonaro anunciou apoio à reeleição do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) no Rio, mas não tem agenda prevista para se encontrar com o político carioca hoje.