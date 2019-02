Bolsonaro está ‘ótimo’, diz médico após exames do presidente em SP

O presidente Jair Bolsonaro esteve no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde a manhã e até o início da tarde desta quarta-feira, 27, para uma bateria de exames.

Chefe da equipe médica do hospital, o cirurgião Antonio Macedo conversou rapidamente com a imprensa e disse que o presidente está “ótimo e excelente” e pode seguir com suas atividades normalmente. O médico não informou a quais exames o presidente foi submetido.

Bolsonaro fez sua última cirurgia, para a retirada da bolsa de colostomia, neste mesmo hospital, no dia 29 de janeiro, e recebeu alta no último dia 13. Durante a campanha presidencial, ainda no primeiro turno, Bolsonaro sofreu um ataque a faca que atingiu seu abdômen, em Juiz de Fora (MG).

O presidente retorna para Brasília para uma reunião do Conselho de Defesa Nacional marcada para as 17h no Palácio do Planalto. Segundo despacho divulgado no Diário Oficial da União (DOU), o objetivo do encontro é discutir sobre o cunho estratégico da “Linha de Transmissão Manaus-Boa Vista”.

O Conselho de Defesa Nacional é presidido pelo presidente da República e tem entre os integrantes natos o vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado, o ministro da Justiça, o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Defesa e o ministro da Economia. O conselho é um órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático.

O presidente da República poderá designar membros eventuais para as reuniões do colegiado conforme a matéria a ser apreciada. Para o encontro desta quarta, Bolsonaro convocou também os ministros da Casa Civil; de Minas e Energia; do Meio Ambiente, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; da Secretaria de Governo; do Gabinete de Segurança Institucional; e o advogado-geral da União.

(Com Estadão Conteúdo e Agência Brasil)