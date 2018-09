O candidato à presidência da República Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade Semi-Intensiva do hospital Albert Einstein e tem quadro clínico estável, sem intercorrências, informa o novo boletim médico, divulgado na tarde deste domingo, 16.

Segundo o parecer médico, Bolsonaro continua em jejum oral, “recebendo por via endovenosa todos os nutrientes necessários para sua recuperação'”. O presidenciável permanece sem febre ou outros sinais de infecções e sem “disfunções orgânicas”.

O boletim foi assinado pelos médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo.

Leia abaixo a íntegra do documento:

O candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, permanece internado na Unidade SemiIntensiva do Hospital Israelita Albert Einstein. O quadro clínico do paciente segue estável e sem intercorrências. Continua em jejum oral, recebendo por via endovenosa todos os nutrientes necessários para sua recuperação. Permanece sem febre ou outros sinais de infecção e sem disfunções orgânicas.