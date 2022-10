Bolsonaro encerra campanha em São Paulo com motociata

1 out 2022, 12h17

Por Cilene Pereira 1 out 2022, 12h17

O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição à Presidência da República, participa na manhã deste sábado, 1, de motociata na cidade de São Paulo. Eventos semelhantes foram programados para acontecer em Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Bolsonaro reuniu centenas de apoiadores, que acompanharam o presidente no trajeto pela cidade. Na Marginal do Tietê, uma das principais vias da capital paulista, ele desceu da moto e acenou para carros que buzinavam durante sua passagem. Também tirou fotos com eleitores.

Bolsonaro estava acompanhado de Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura de seu governo e candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos.

À tarde, Bolsonaro realiza mais uma motociata, dessa vez em Joinville, em Santa Catarina, e à noite faz uma live às 19 horas.