A pesquisa Ibope para a Presidência da República divulgada no início da noite desta terça-feira, 11, fez projeções para quatro cenários de segundo turno, que mediram as intenções de voto em confrontos entre Jair Bolsonaro e Ciro Gomes, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e Marina Silva.

Embora Bolsonaro seja o mais rejeitado entre os presidenciáveis, com 41% dos eleitores dizendo que não votariam nele, e o voto por exclusão ganhe força no segundo turno, houve empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais em todos os confrontos.

O levantamento publicado hoje é o primeiro do instituto de pesquisas depois do atentado à faca contra o capitão da reserva do Exército, durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG) na última quinta-feira, 6.

Em uma disputa entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, o ex-ministro tem 40% e o deputado federal, 37%, com 18% de brancos e nulos e 4% de eleitores que não souberam responder ou não responderam.

Quando o adversário de Bolsonaro é Geraldo Alckmin, o ex-governador de São Paulo tem 38% e o parlamentar, 37%, com 21% de votos brancos e nulos e 4% de indecisos.

No cenário que opõe Jair Bolsonaro e Marina Silva, ambos aparecem com 38%, enquanto brancos e nulos são 20% e 4% não souberam responder ou não responderam.

Tendo Fernando Haddad como adversário, Bolsonaro tem 40%, empatado no limite da margem de erro com o petista, que aparece com 36%. Neste caso, brancos e nulos somam 19% e indecisos, 5%.