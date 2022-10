Bolsonaro em SC: pátria, valores morais e liberdade ‘custe o que custar’

Atualizado em 11 out 2022, 15h04 - Publicado em 11 out 2022, 13h47

Por José Benedito da Silva Atualizado em 11 out 2022, 15h04 - Publicado em 11 out 2022, 13h47

O presidente Jair Bolsonaro (PL) exaltou a bandeira, a pátria, as Forças Armadas, atacou os governos do PT e o comunismo e defendeu a sua posição a favor das armas e contra o comunismo e a liberação das drogas durante um evento em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, estado onde teve 62% dos votos no primeiro turno.

Carregando uma bandeira do Brasl, com uma criança no colo e ao lado de um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, Bolsonaro apelou ao patriotismo. “Fizemos todos juntos ressurgir o apoio a pátria, o respeito à bandeira. No passado, essa bandeira era pisoteada, rasgada e até queimada. Hoje ela ocupa lugar de destaque em todos os eventos e até mesmo nas janelas de nossas casas”, afirmou.

Depois, citando o ex-combatente, que perdeu centenas de colegas “arriscando a vida” nos campos de batalha na Itália, ele disse que era obrigação de seus apoiadores continuarem lutando por sua vitória na eleição. “Por que lutamos, para que lutamos? Nós temos a obrigação de lutar pela nossa liberdade, pelo nosso futuro e o futuro da Gabriele (a criança no seu colo), custe o que custar”, disse.

Ele também desfilou críticas aos governos do PT que apoiaram ditaduras comunistas e às mudanças em temas, que, segundo ele, seriam feitas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caso ele voltasse ao governo. “Não somos favoráveis ao aborto, somos contra a legalização de drogas. O BNDES não empresta mais dinheiro a fundo perdido para ditaduras. O outro lado falou que vai recolher as armas dos cidadãos de bem”, enumerou em seu discurso.

Também citou números positivos na economia e listou medidas tomadas por seu governo, como as aprovações da Lei da Liberdade Econômica, da reforma da Previdência e dos marcos das startups, saneamento e ferroviário. “Tudo isso somou-se para que o mercado aquecesse”, disse.

No evento, além de apoiadores conhecidos no estado como o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, estavam o senador eleito Jorge Seif (PL) que foi seu secretário da Pesca, e o senador Jorginho Mello (PL), que disputa o segundo turno ao governo do estado contra Décio Lima (PT).

Agenda de Lula

Enquanto isso, Lula passará esta semana de campanha em agendas pelo Rio de Janeiro e em quatro locais do Nordeste em que haverá disputa de segundo turno com participação de candidatos apoiados pelo petista. São eles Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. A ideia é ganhar terreno no Rio e ampliar a vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) nos estados do Nordeste.