Bolsonaro é recebido por apoiadores ao desembarcar para a Agrishow

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi recebido por diversos apoiadores ao desembarcar em Ribeirão Preto neste domingo, 30, para participar da feira agrícola Agrishow.

A chegada de Bolsonaro a Ribeirão Preto é alvo de irritação na cúpula do governo do PT, pois o ministro da Agricultura do governo de Lula, Carlos Fávaro, foi ‘desconvidado’ pela organização da Agrishow após a confirmação da presença e Bolsonaro. Diante do mal-estar, o evento cancelou a solenidade de abertura que aconteceria na segunda-feira.

No desembarque na cidade do interior paulista, Bolsonaro foi recebido por centenas de pessoas que o aguardavam no aeroporto, além de parlamentares do PL. Policiais militares reforçaram a segurança do local. O presidente seguiu por uma carreata pela cidade.

A ida do ex-presidente tem sido divulgada nas redes sociais por ex-integrantes do governo. O ex-ministro do Turismo, o ‘sanfoneiro’ Gilson Machado, destacou a viagem de Bolsonaro “em avião de carreira”. Durante o voo, Bolsonaro foi alvo de pedidos de selfie de passageiros e tripulantes.

Na saída do avião, Bolsonaro desceu pela escada que dá acesso ao pátio do aeroporto, para entrar em uma van, mas antes tirou fotos com funcionários da companhia aérea.