Bolsonaro é o único ausente em evento com presidenciáveis no RJ

O pré-candidato do PSL à Presidência da República, deputado federal Jair Bolsonaro, é o único ausente nesta terça-feira, no “Diálogo com Presidenciáveis”, primeiro grande evento da corrida eleitoral de 2018, que faz parte da programação da 73ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em Niterói (RJ).

De acordo com a assessoria da prefeitura de Niterói, todos os pré-candidatos de partidos com mais de cinco deputados foram convidados, inclusive Bolsonaro. O deputado federal, porém, não respondeu ao convite. Questionada, a assessoria do parlamentar disse que o deputado negou porque ainda não se afastou do cargo e hoje é dia de sessão na Câmara. Se atendesse ao convite, o parlamentar “levaria falta”, acrescentou a assessoria.

Contudo, o pré-candidato do DEM, Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, participa do evento em Niterói e abriu a série de apresentações do “Diálogo com Presidenciáveis”.

Além de Rodrigo Maia, confirmaram presença no evento Aldo Rebelo (SD), Álvaro Dias (Podemos), Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Afif Domingos (PSD), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB), Manuela D’Ávila (PCdoB), Marina Silva (Rede) e Paulo Rabello (PSC).

Cada um terá cerca de 25 minutos para falar. Após as apresentações, os presidenciáveis concederão uma entrevista de cinco minutos para os jornalistas que fazem a cobertura. Não haverá debate.