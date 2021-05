‘Bolsonaro é mais perigoso que o vírus’, diz Boulos em manifestação em SP

Atos contra a postura do governo de Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus levaram milhares de pessoas às ruas de capitais brasileiras neste sábado, 29. A manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, contou com a presença de Guilherme Boulos, coordenador do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e da Frente Povo Sem Medo.

A VEJA, Boulos defendeu a realização do protesto, que promoveu aglomeração na capital paulista. “Viemos aqui hoje para dizer que já basta, que o governo Bolsonaro é mais perigoso do que o vírus”, afirmou o ex-candidato a prefeitura da cidade pelo Psol. “Isso forçou milhares de pessoas no Brasil inteiro para dizer que não vamos observar passivamente nosso povo morrer de vírus e de fome até 2022”.

Mais cedo, nas redes sociais, Boulos avisou que compareceria ao protesto. “Estamos nas ruas em defesa da vida. O Brasil é governado pela morte. É a maior encruzilhada da nossa geração”. Em palanque montado na avenida, Boulos pediu um minuto de aplausos às mais de 459 vítimas fatais da Covid-19.

Gleisi Hoffmann, presidente do PT, também participou da manifestação. “Ninguém está errado, nem quem veio, e nem quem preferiu ficar em casa. O único errado nessa história é o Bolsonaro”, discursou Gleisi.

Assim como ocorreu em ao menos 15 capitais brasileiras, os manifestantes foram às ruas utilizando máscaras e com faixas e bonecos críticos a Bolsonaro e também ao ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello. O policiamento na Paulista foi reforçado e, até o fim de tarde, não foram registrados incidentes.

A convocação e a organização dos atos de hoje ficaram a cargo de entidades como Frentes Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, o Povo na Rua, acompanhadas do Fórum pelos Direitos & Liberdades Democráticas. Havia diversas bandeiras de partidos de esquerda (PT, PSOL, PCdoB e PSTU), e de movimentos estudantis e sindicalistas. Organizações trabalhistas como a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) também marcaram presença.

1/9 Boneco de Bolsonaro na Paulista - (Tamara Nassif/VEJA) 2/9 Movimentação na Avenida Paulista durante manifestação contra Jair Bolsonaro, em São Paulo - (Tamara Nassif/VEJA) 3/9 Movimentação na Avenida Paulista durante manifestação contra Jair Bolsonaro, em São Paulo - (Tamara Nassif/VEJA) 4/9 Movimentação na Avenida Paulista durante manifestação contra Jair Bolsonaro, em São Paulo - (Tamara Nassif/VEJA) 5/9 Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, durante manifestação contra Jair Bolsonaro, em São Paulo - (Tamara Nassif/VEJA) 6/9 Movimentação na Avenida Paulista durante manifestação contra Jair Bolsonaro, em São Paulo - (Tamara Nassif/VEJA) 7/9 Movimentação na Avenida Paulista durante manifestação contra Jair Bolsonaro, em São Paulo - (Tamara Nassif/VEJA) 8/9 Movimentação na Avenida Paulista durante manifestação contra Jair Bolsonaro, em São Paulo - (Tamara Nassif/VEJA) 9/9 Movimentação na Avenida Paulista durante manifestação contra Jair Bolsonaro, em São Paulo - (Tamara Nassif/VEJA)