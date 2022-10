Bolsonaro e Lula vão para o ‘tudo ou nada’ no Sudeste antes da eleição

O último dia de campanha antes do segundo turno será movimentado para Luís Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Ambos vão se concentrar neste sábado, 29, na região Sudeste, que tem os três maiores colégios eleitorais do país e são cruciais para o resultado das eleições do domingo, 30.

Bolsonaro dará início à agenda em Belo Horizonte, com uma motociata pela manhã rumo à Praça da Liberdade, onde fará um comício a partir de 11h. A expectativa é que o evento conte com a presença de apoiadores do candidato à reeleição, como o governador Romeu Zema, o vereador Nikolas Ferreira, deputado mais votado nas eleições, e Cleitinho, que assume cadeira no Senado na próxima legislatura.

Já o ex-presidente Lula fará uma passeata na Avenida Paulista, em São Paulo, juntamente com seu vice Geraldo Alckmin (PSB) e o candidato ao governo do estado Fernando Haddad (PT). O ato foi batizado de “Caminhada da Vitória” pelos petistas e a concentração está marcada para começar às 14h em frente ao Masp.