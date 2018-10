Jair Bolsonaro (PSL) aparece numericamente à frente de seu principal concorrente, Fernando Haddad (PT), em uma eventual disputa em segundo turno entre os dois. Porém, as pesquisas do Ibope e do Datafolha apontam que os candidatos estão empatados tecnicamente. Os institutos publicaram suas mais recentes pesquisas de intenção de voto na noite deste sábado, 6.

O Ibope aponta que, no segundo turno, Jair Bolsonaro só perde para Ciro Gomes, que tem 45% dos votos contra 41% do candidato do PSL. Em um confronto entre Bolsonaro e Fernando Haddad, o capitão vence de forma acirrada, por 45% a 41%, de acordo com as intenções de votos válidos. Bolsonaro também supera Geraldo Alckmin (de 43% a 40%) e Marina Silva (46% a 36%).

A margem de erro da pesquisa Ibope é de 2 pontos percentuais, para mais e para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa do Ibope ouviu 3.010 pessoas durante os dias 5 e 6 de outubro. O levantamento, contratado pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela TV Globo, foi registrado no TSE sob a identificação BR-01537/2018.

Cenário parecido apresenta o Datafolha, que indica uma vitória de Bolsonaro no cenário com Haddad, por 45% a 43%, de acordo com as intenções de votos válidos. Bolsonaro também ganha de Geraldo Alckmin (de 43% a 41%). Enquanto que Ciro ganha do candidato do PSL por 47% contra 43%. Já Fernando Haddad em eventual segundo turno com Geraldo Alckmin perde de 41% a 38%).

A margem de erro da pesquisa Datafolha é de 2 pontos percentuais, para mais e para menos. O nível de confiança é de 95%. Os pesquisadores do Datafolha ouviram 19.536 pessoas durante os dias 5 e 6 de outubro. O levantamento, encomendado pela Folha de S.Paulo e TV Globo, foi registrado no TSE sob a identificação BR-01584/2018.