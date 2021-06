Bolsonaro é multado por não usar máscara em ‘motosseata’ em São Paulo

O governo de São Paulo multou neste sábado, 12, o presidente Jair Bolsonaro por não usar máscara durante ‘motosseata’ realizada entre a capital paulista e a cidade de Jundiaí (SP). O valor da multa é de 552,71 reais. Também foram multados pela gestão João Doria (PSDB) o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que acompanham o comboio de motociclistas apoiadores de Bolsonaro.

Segundo nota divulgada pelo governo Doria, Bolsonaro, Eduardo e Freitas receberam um documento que “pontua a necessidade da manutenção das medidas preventivas já conhecidas e preconizadas pelas autoridades sanitárias internacionais, como uso de máscara e distanciamento” (veja imagens abaixo). O uso de máscaras é obrigatório no estado de São Paulo desde maio de 2020, conforme Decreto nº 64.959 e resolução SS 96.

Com o país próximo da marca de 500.000 mortos por coronavírus na pandemia, o presidente Jair Bolsonaro participa na manhã deste sábado, 12, de uma “motosseata” em São Paulo. Sem máscara, o presidente conduz uma moto à frente de um comboio com milhares de motociclistas que o apoiam – a maior parte também não usa o item de proteção contra a Covid-19.

O grupo saiu das imediações do Sambódromo do Anhembi, na marginal Tietê, Zona Norte da capital paulista, onde o trânsito foi afetado, e seguiu pela Rodovia dos Bandeirantes até Jundiaí, de onde retornou a São Paulo. A via está fechada no trecho entre as cidades, cerca de 160 quilômetros, para a passagem do ato. Na chegada à cidade do interior, no trevo de onde o comboio partiria de volta à capital, presidente desceu da moto e houve aglomeração em torno dele. O retorno começou por volta das 12h.