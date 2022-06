Bolsonaro diz que vai a debate no primeiro turno se Lula for

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse na sexta-feira, 3, que não descarta possibilidade de participar de debates na campanha eleitoral. Ele, no entanto, condicionou sua ida à presença de Lula (PT).

“Eu fecho agora, se o Lula for, eu vou junto com ele”, disse Bolsonaro em Foz do Iguaçu durante visita às obras da ponte da integração Brasil-Paraguai. Ele respondia uma pergunta sobre se participaria de debates.

Bolsonaro também afirmou que não lembrava de candidatos à reeleição pelo Palácio do Planalto participando de debates no primeiro turno. No entanto, a ex-presidente Dilma Rousseff participou sim em 2014. Ela inclusive, protagonizou momentos eletrizantes contra seu principal adversário, o tucano Aécio Neves. Já Lula, assim como Fernando Henrique Cardoso, não compareceram no primeiro turno.

“É questão de estratégia do momento. Não quero assumir um compromisso agora e depois não cumprir na frente. Nunca um presidente, pelo o que eu tenha conhecimento, participou do primeiro turno de debate. Talvez eu compareça. Vamos esperar”, disse Bolsonaro em Foz do Iguaçu.

No começo da semana, o chefe do Executivo afirmou que só iria debater com adversários no segundo turno da eleição para evitar ser alvo de “pancadas” dos adversários. E acrescentou que os debates deveriam ter “perguntas pré-acertadas” para “não baixar o nível” da discussão entre os candidatos.

“No segundo turno, vou participar. Se eu for para o segundo turno, devo ir, vou participar. No primeiro turno, a gente pensa”, afirmou. “Porque se eu for, os dez candidatos ali vão querer todo o tempo dar pancada em mim e não vou ter tempo de responder”, disse ele.

A equipe de Lula tem dito que o petista pretende ir apenas aos debates que Bolsonaro for e que o ideal é reduzir os embates em, no máximo, três.

Em Foz do Iguaçu, Bolsonaro também criticou a ausência de Lula em eventos nas ruas. “Não consigo entender o outro lado ter 40% das intenções de votos. O cara não consegue ir à rua para nada, nem para entrar num botequim”, afirmou. Pesquisa Datafolha divulgada na semana passada indica 48% de intenção de votos para o petista contra 27% para o presidente.