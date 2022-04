Bolsonaro diz que sua saúde está 100% e não comenta sobre Moro

O presidente Jair Bolsonaro fez um passeio de motocicleta por Brasília na manhã deste sábado, 2. Acompanhado de seguranças, o presidente conversou com eleitores e comeu pastel com caldo de cana.

No bairro do Sudoeste, em Brasília, o presidente foi perguntado por uma mulher sobre sua saúde. Bolsonaro disse que está perfeita. “100%. De vez em quando, acontece aderência. E, de novo, é a terceira vez que, sem querer, consegui estabelecer o circuito no intestino”, respondeu.

Na segunda-feira, Bolsonaro teve de ir ao Hospital das Forças Armadas em Brasília para exames, depois de passar mal. Ele reclamou de dores na barriga, refluxo e indisposição. Encaminhado para uma unidade de saúde, passou por uma bateria de exames e foi liberado na terça.

O presidente evitou falar sobre eleições. Eleitores perguntaram a ele sobre a possível desistência do ex-juiz Sergio Moro na corrida eleitoral, mas Bolsonaro não respondeu.

Bolsonaro também evitou falar sobre decisões do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, como a ordem para que o deputado Daniel Silveira (União-RJ) use tornozeleira eletrônica.

Bolsonaro participou de manhã da cerimônia de posse canônica do arcebispo ordinário militar do Brasil, Dom Marcony Vinícius Ferreira, na Catedral Rainha da Paz, em Brasília. O ex-ministro da Defesa general Braga Netto acompanhou o presidente. Netto é cotado para vice de Bolsonaro nas próximas eleições.