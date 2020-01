Bolsonaro diz que sancionou fundão de R$ 2 bi ‘contra a vontade’

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado, 18, que sancionou o fundo eleitoral com verba de 2 bilhões de reais para o pleito de 2020 “contra a vontade”. Bolsonaro voltou a afirmar que um eventual veto aos recursos poderia implica-lo em crime de responsabilidade. O aval à proposta, anunciado na noite de sexta pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, rendeu críticas de bolsonaristas ao presidente nas redes sociais.

“Temos que agir com inteligência. De vez em quando, recuar. Algumas coisas, eu sanciono contra a minha vontade. Outras, eu veto contra a minha vontade também. O Brasil não sou eu”, disse Bolsonaro a apoiadores durante evento em Brasília de seu novo partido, Aliança pelo Brasil, ainda em processo de criação.

O presidente declarou ainda que, caso consiga viabilizar sua fundação a tempo de participar do pleito deste ano, a nova legenda não usará a verba do fundo eleitoral.

100 parlamentares

No evento, Bolsonaro reafirmou sua intenção de disputar a reeleição em 2022 e mostrou otimismo quanto ao potencial do Aliança pelo Brasil. Segundo ele, se o partido conseguir se mobilizar, pode formar uma bancada de 100 parlamentares no Congresso daqui a dois anos. Em 2018, o PSL, ex-partido do presidente, elegeu 56 parlamentares.

(Com Agência Brasil)