Bolsonaro diz que respeitará o resultado: ‘Quem tiver mais votos leva’

Por José Benedito da Silva Atualizado em 29 out 2022, 00h46 - Publicado em 29 out 2022, 00h42

O presidente Jair Bolsonaro disse que respeitará o resultado da eleição de domingo, 30, mesmo que perca a disputa para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ao final do debate na TV Globo, o último da eleição, ele foi questionado pela jornalista Renata Lo Prete se respeitaria o resultado da votação, seja ele favorável a ele ou não. “Não há a menor dúvida, quem tiver mais voto leva. É isso que é democracia”, disse.

Diferentemente de outras declarações recentes, ele não colocou condicionantes, como a de que respeitará o resultado desde que as eleições sejam “limpas” — sempre sem explicar o que quer dizer exatamente com isso. Foi assim que ele respondeu, por exemplo, a uma pergunta parecida na mesma emissora, no dia 22 de agosto, ao ser entrevistado no Jornal Nacional. “Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como é que você diz que são auditáveis se em 2014 não aconteceu isso?”, respondeu à época.

A declaração sem rodeios de que reconhecerá o resultado das urnas veio no mesmo dia em que sua campanha, em especial aliados como o ministro Fábio Faria (Comunicações), se esforçou para passar a mensagem de que a denúncia sobre supostas irregularidades em inserções da propaganda de Bolsonaro em rádios não significava uma tentativa de tumultuar ou adiar a eleição.