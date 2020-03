Bolsonaro diz que precisará passar por nova cirurgia: “Deve ser a última”

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que precisará passar por nova cirurgia. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Domingo Espetacular, da TV Record, exibida neste domingo, 8. O presidente não deu mais detalhes sobre a razão do procedimento ou quando será realizado.

“Vai ter mais uma cirurgia final agora. Deve ser a última”, disse Bolsonaro durante quadro com Márvio Lúcio dos Santos, conhecido como Carioca, e que na última quarta-feira, 4, quando foi divulgado o resultado do PIB, apareceu caracterizado como presidente para atender aos jornalistas no Palácio do Alvorada.

Vítima de uma facada durante a campanha eleitoral em 2018, Bolsonaro já foi submetido a quatro cirurgias, a última em setembro do ano passado, para corrigir uma hérnia que surgiu na região atingida pela faca.

Autor do atentado, Adélio Bispo de Oliveira está preso desde 6 de setembro de 2018, data do crime.